Пользователи «Одноклассников» определили лучший контент 2025 года

Пользователи социальной сети «Одноклассники» определили лучший контент за 2025 год. Голосование прошло в ходе ежегодной премии «Самый ОК».

«Лучшим фильмом» посчитали военную драму «Август». На втором месте расположилась приключенческая лента «Горыныч», а на третьем — семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

«Хитом года» выбрали композицию Homay от AY YOLA. Второе место досталось NЮ и Асие с песней «Помнишь», а третье место — Zivert с треком «Эгоистка». «Персоной года» стал телеведущий Андрей Малахов. Следом за ним идет актер Сергей Безруков, а «бронзу» присудили хоккеисту Александру Овечкину.

В категории «Сериал года» победил проект «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш». Второе место занял «Аутсорс», а третье — «Олдскул». «Лучшим шоу» признали ток-шоу «Привет, Андрей!». Музыкальный проект «Голос.Дети» завоевал второе место, а детский вокальный проект «Ты Супер!» — третье. Звание «Блог года» получила «Жизнь в деревне и точка». У «Luchy-Nika. Семья и питомцы» второе место, а «Рецепты от Газдановой Нины» расположились на третьем.

Ранее «Одноклассники» запустили проект «Сильнее обстоятельств» совместно с Всероссийским обществом инвалидов. Героями историй стали восемь человек с различными особенностями здоровья, которые смогли добиться успехов в разных сферах.