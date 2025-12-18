У Долиной есть психическое расстройство? Экспертиза, мнение психиатра, ВС

Певица Лариса Долина продавала свою столичную квартиру в измененном психическом состоянии, следует из данных психиатрической экспертизы, которая приведена в решении Верховного суда (ВС) РФ. Что об этом известно?

Есть ли у Долиной психическое расстройство

Согласно приведенной психиатрической экспертизе, мошенники воздействовали на Долину с учетом ее возрастной группы, выраженных ценностей безопасности, образа мышления и личностных черт. Певицу использовали как «инструмент для анонимизации деятельности». Артистка не подозревала об обмане и действовала под влиянием угроз.

«Как следует из заключения <...> политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л. А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме», — говорится в тексте определения.

Кроме того, аферисты искусственно создали у Долиной состояние постоянного стресса, убедив, что ее жизни угрожает опасность и спастись можно только беспрекословным подчинением. Как отмечается в решении, в таких экстремальных условиях жертва теряет способность рационально мыслить и действует исходя из единственного мотива — вернуть себе чувство безопасности.

Экспертиза выявила, что Долина поверила злоумышленникам, поскольку была в нестабильном психическом состоянии. В документе говорится, что артистка также не знала о современных формах мошенничества.

ВС в своем решении при этом подчеркнул, что суды нижестоящих инстанций, которые рассматривали дело о квартире Долиной, неправильно применили статью Гражданского кодекса РФ о недействительности сделки, заключенной под влиянием заблуждения. Кроме того, в определении суда сказано, что Долина должна была понимать юридические последствия продажи квартиры в силу своего жизненного опыта и знаний, полученных в ходе предпринимательской деятельности.

Ряд СМИ распространил недостоверную информацию о наличии психического расстройства у артистки, однако в решении Верховного суда об этом речи нет.

Василий Шуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-психиатр Василий Шуров предположил, о каких личностных чертах Долиной, которыми воспользовались мошенники, может идти речь. По его мнению, Долина может быть нарциссом и истероидом с «манией величия», «потрепанным жизнью» и «носящим маску». Он также отметил веру певицы в собственную безнаказанность. По словам психиатра, артистка не могла быть в невменяемом состоянии во время взаимодействия с аферистами, так как вся эта история длилась не один месяц. Шуров добавил, что мошенники хорошо подготовились к общению с исполнительницей и «профессионально ее развели».

«Какого-то состояния аффекта, психоза длиной в несколько месяцев мне сложно представить. Просто человек все время на своей волне, мало кого слушающий», — сказал он.

До этого адвокат покупательницы квартиры Долиной Светлана Свириденко в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что Долина во время судебного заседания отказалась предоставлять справку о том, что она не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство о предоставлении этой справки, на что Долина через своего адвоката передала отказ в этом», — сообщила Свириденко.

На заседании в Верховном суде, которое проходило во вторник, 16 декабря, сторона Полины Лурье — покупательницы квартиры Долиной — настаивала, что сделка купли-продажи была оформлена с Долиной без спешки, длилась около полутора месяцев.

«В ходе оформления сделки поведение Долиной никак не говорило о том, что она находится в состоянии заблуждения и не отдает отчет в своих действиях», — говорилось в тексте ее жалобы.

Адвокат женщины отмечала, что они оспаривают сам факт заблуждения певицы: «Мы заявляем о том, что все ее действия были последовательные, осознанные, целенаправленные».

Читайте также:

Рождение первенца, помощь СВО, тюрьма: как живет автоблогер Эрик Давидыч

Лариса Долина: биография, личная жизнь, карьера, спор из-за квартиры

Уход из КС, скандал с Друзем, иноагенты: как живет Барщевский