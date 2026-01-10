В Госдуме рассказали, что делать с новогодней елкой после праздников

Натуральные новогодние елки следует сдавать на переработку, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, там древесину перемалывают в щепу, пригодную для обустройства городских пространств, создания экотроп, подстилок для животных в зоопарках или производства компоста, передает ТАСС.

Натуральные новогодние елки, сосны, пихты — это крупногабаритные отходы, их следует утилизировать особым образом. Самый правильный способ — сдать на переработку. Там деревья измельчают в щепу, которую используют для благоустройства городских территорий, экотроп, подстилки животным в зоопарках или в качестве компоста, — прокомментировал депутат.

Он отметил, что в январе и феврале во многих городах проводятся акции по сбору елок для переработки. Например, в Москве действует акция «Елочный круговорот», а на всероссийском уровне — «Елковорот». Чтобы узнать, где находится ближайший пункт приема, можно воспользоваться интерактивной картой Российского экологического оператора или обратиться в свою управляющую компанию.

Искусственные елки можно отнести на площадку для крупногабаритных отходов. В некоторых регионах их принимают в пунктах приема вторсырья «Мегабак».

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что выброс новогодней елки из окна может привести к административной ответственности. Он отметил, что за такие действия предусмотрен штраф. Если падение дерева причинит вред здоровью человека или чужому имуществу, ситуация может перерасти в уголовное разбирательство.