09 января 2026 в 08:30

Россиянам ответили, чем может обернуться выброс новогодней елки из окна

Эксперт ЖКХ Бондарь: выброс новогодней елки из окна грозит штрафом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Выброс новогодней елки из окна влечет за собой административную ответственность в виде штрафа, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в случае причинения вреда здоровью в результате падения дерева грозит уголовное наказание.

Иногда люди решают выбросить новогоднюю елку прямо из окна или с балкона. Подобный поступок может повлечь административную ответственность по статье 6.4 КоАП РФ, которая предусматривает штраф для граждан в размере 500–1000 рублей. Если же падающая ель случайно заденет прохожего или чужое имущество, последствия рискуют стать гораздо серьезнее, вплоть до уголовных разбирательств, — предупредил Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за оставленные на улице остатки пиротехнических изделий предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей. По его словам, в случае повторного выявления аналогичного нарушения сумма штрафа будет увеличена до пяти тысяч рублей. Правозащитник посоветовал осматривать место запуска салюта и убирать мусор.

