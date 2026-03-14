14 марта 2026 в 21:03

Открылись новые детали о подозреваемом в убийстве москвички футболисте

ТАСС: украинские мошенники влияли на подозреваемого в убийстве москвички парня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Задержанный по подозрению в убийстве москвички молодой человек мог действовать по указанию украинских мошенников, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам источника, схема была тщательно проработана злоумышленниками. При этом он не уточнил, планировалось ли убийство изначально или оно не входило в планы мошенников.

Молодой человек под влиянием мошенников с Украины прилетел в Москву из Екатеринбурга. Затем по их указанию и под четким руководством проник в квартиру, где и было совершено убийство, — сказал собеседник агентства.

Подозреваемого задержали в гостинице на Звенигородском шоссе. Следствие проверяет версию о возможной причастности телефонных мошенников к произошедшему. Предполагается, что он мог стать их жертвой.

По данным Telegram-канала Mash в преступлении подозревается футболист Даниил Секач. Как рассказал тренер его команды «Урал-2 Екатеринбург», спортсмен подавал большие надежды. В команде не верят, что спортсмен мог совершить преступление, поскольку у него никогда не было проблем с деньгами или увлечения азартными играми, считает тренер.

