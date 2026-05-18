18 мая 2026 в 13:12

Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира

Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада» при ударе по Ливану

ВВС Израиля уничтожили одного из командиров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Ваиля Абделя Халима, передает агентство NNA. Отмечается, что Теаль-Авив нанес удар по городу Баальбек на востоке Ливана.

Израиль устроил воздушный рейд ранним утром в районе южной окраины Эль-Басатин. По информации издания, также вместе с радикалом погбла его 17-летняя дочь. Еще три человека получили ранения. Экстренные службы разбирают завалы, число пострадавших может увеличиться.

Ранее сообщалось, что к 16 мая общее число погибших в результате атак Израиля на Ливан составило 2988 человек. Еще 9210 пострадавших получили ранения.

