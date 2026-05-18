18 мая 2026 в 13:27

В ЕС забили тревогу из-за обострения кадрового дефицита в ВСУ

Историк Уль заявил, что нехватка солдат ВСУ усугубится в ближайшее время

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В Вооруженных силах Украины обострилась проблема с кадровым дефицитом, заявил немецкий эксперт и историк Маттиас Уль. По его словам, которые приводит Süddeutsche Zeitung, на этом фоне ВСУ не в состоянии проводить крупномасштабные наступательные операции.

Нехватка солдат, особенно пехоты, скорее всего, будет усугубляться. Вероятно, будет мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые до сих пор были освобождены от обязательной военной службы, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли 1115 военных в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, наибольшие потери украинской армии пришлись на зону ответственности российской группировки войск «Восток» — более 285 человек.

Также командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом «пухленькие» наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание, объяснил дипломат.

Европа
Украина
ВСУ
дефицит
