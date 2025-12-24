Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 06:20

Раскрыто, какой штраф грозит за брошенные остатки салюта на улице

Юрист Русяев: за остатки салюта на улице грозит штраф три тысячи рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За оставленные на улице остатки пиротехники предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в случае повторного выявления факта нарушения сумма взыскания будет увеличена до пяти тысяч рублей.

Возможны претензии из-за мусора и остатков салюта. Необходимо осмотреть место запуска пиротехники и убрать отработанные и несработавшие изделия и их опасные элементы. Оставленная во дворе батарея может лечь в доказательственную базу по ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности. — NEWS.ru). В отдельных случаях органы пытаются квалифицировать ситуацию по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. — NEWS.ru): для граждан по ч. 1 — штраф от двух до трех тысяч рублей, за повторное в течение года — от трех до пяти тысяч рублей, — предупредил Русяев.

Ранее в МЧС России предупредили, что за пожар из-за пиротехники можно получить до года тюрьмы. На площадках для салютов запрещено курить и разводить огонь. Кроме того, пиротехнику нельзя оставлять без присмотра или давать детям.

штрафы
юристы
салюты
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы процедуры, которые нужно пройти после новогодних праздников
Россиянам ответили, есть ли послабления у «закона о тишине» для новостроек
В икре пяти известных торговых марок обнаружили кишечную палочку
«Ты никуда не выйдешь»: пленный раскрыл, как ВСУ охраняют дезертиров
Депутат предложил действенный способ защитить россиян от оккультизма
Три страны Евросоюза отказались финансировать Украину
Мошенники начали похищать данные под предлогом допуска в военкомат
Россиянам рассказали, как не опьянеть за новогодним столом
В московской клинике рассказали об ЭКО со спермой Павла Дурова
Быстрая и вкусная выпечка к чаю: песочный пирог с вареньем
Ореховое наслаждение: готовим хрустящие тарталетки «Зимний орех»
Раскрыто, какой штраф грозит за брошенные остатки салюта на улице
Освобождение Андреевки и продвижение армии: успехи ВС РФ к утру 24 декабря
Психолог объяснила, как подготовить ребенка к пополнению в семье
Верховный суд признал нарушения прав Лурье в споре с Долиной
К чему снится сырое мясо: тайный смысл сна для мужчин и женщин
Минское «Динамо» разгромило московское с огромным счетом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 декабря
Еще один беспилотник ликвидирован в небе над Москвой
Опубликовано видео с места крушения самолета с главой Генштаба Ливии
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.