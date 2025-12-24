Раскрыто, какой штраф грозит за брошенные остатки салюта на улице Юрист Русяев: за остатки салюта на улице грозит штраф три тысячи рублей

За оставленные на улице остатки пиротехники предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в случае повторного выявления факта нарушения сумма взыскания будет увеличена до пяти тысяч рублей.

Возможны претензии из-за мусора и остатков салюта. Необходимо осмотреть место запуска пиротехники и убрать отработанные и несработавшие изделия и их опасные элементы. Оставленная во дворе батарея может лечь в доказательственную базу по ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности. — NEWS.ru). В отдельных случаях органы пытаются квалифицировать ситуацию по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. — NEWS.ru): для граждан по ч. 1 — штраф от двух до трех тысяч рублей, за повторное в течение года — от трех до пяти тысяч рублей, — предупредил Русяев.

Ранее в МЧС России предупредили, что за пожар из-за пиротехники можно получить до года тюрьмы. На площадках для салютов запрещено курить и разводить огонь. Кроме того, пиротехнику нельзя оставлять без присмотра или давать детям.