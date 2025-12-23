В МЧС предупредили, что грозит за пожар от использования пиротехники МЧС России: за пожар из-за пиротехники предусмотрено до года лишения свободы

За пожар из-за использования пиротехники предусмотрено лишение свободы на срок до года, пишет «Ридус» со ссылкой на МЧС России. Там напомнили, что на площадках для запуска салютов и других изделий нельзя курить и разводить огонь. Саму пиротехнику запрещено оставлять без присмотра или отдавать детям.

Штраф за нарушение техники пожарной безопасности для граждан составляет до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для предпринимателей — до 60 тыc. рублей, для юрлиц — до 400 тыс. рублей. Если из-за этого случился пожар, можно до года провести в неволе, — предупредили в ведомстве.

Зрителям во время запуска фейерверков важно находиться с неветряной стороны. А организаторам шоу следует не наклоняться к салюту, если он не сработал сразу. Кроме того, не нужно спешить к пиротехнику сразу после окончания залпов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что запуск салюта между домами может повлечь за собой штраф в размере 20 тыс. рублей. По его словам, в случае нанесения ущерба имуществу или здоровью размер санкции увеличится вдвое.