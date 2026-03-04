Зимняя Олимпиада — 2026
Актриса Безрукова рассказала о личной жизни

Актриса Безрукова призналась, что не планирует еще раз выходить замуж

Ирина Безрукова Ирина Безрукова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актриса Ирина Безрукова заявила, что не планирует еще раз выходить замуж, сообщает «Леди Mail». По ее словам, главное — сами отношения, а не официальная регистрация.

Замуж пока не планирую, так как нахожусь в прекрасном состоянии принятия того, что происходит со мной здесь и сейчас, и не заглядываю в будущее, ведь оно создает себя само. Я была замужем и знаю, что это такое. Необходимости подписывать с государством какие-то документы у меня нет, — рассказала Безрукова.

Актриса подчеркнула, что предпочитает жить сегодняшним днем и не строить долгосрочных планов. По ее словам, в отношениях важно состояние «полета» и влюбленности.

Ранее сообщалось, что певица Юлия Паршута рассказала, что восстанавливает доверие к людям. Она отметила, что надеется в будущем встретить достойного партнера для отношений.

