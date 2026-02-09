Анфиса Чехова вышла замуж

Известная телеведущая и актриса Анфиса Чехова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявила, что официально вступила в брак с продюсером Александром Златопольским. Пара зарегистрировала отношения 5 февраля в ЗАГСе Барвихи.

Звезда поделилась фотографиями с церемонии бракосочетания. Чехова выразила радость от свершившегося события и отметила, что это ее первый официальный брак.

Мы стали мужем и женой. 5 февраля состоялась регистрация нашего брака. И это мой первый официальный брак! Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас! — подписала кадры телеведущая.

Чехова также сообщила, что их с Александром свадьба состоится в более теплое время года. Они выбрали провести ее на свежем воздухе в живописном месте, как и мечтали.

Ранее Златопольский рассказал, что у него сложились прекрасные отношения с сыном Чеховой, 13-летним Соломоном. По словам продюсера, ему удалось найти общий язык с мальчиком, что очень важно для создания гармоничной семьи. Он отметил, что подарил Соломону дубайские шоколадки и сказки, подчеркнув, что сын является «шикарным парнем».