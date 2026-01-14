Жених Анфисы Чеховой раскрыл, за счет чего поладил с ее сыном

Жених Анфисы Чеховой раскрыл, за счет чего поладил с ее сыном Продюсер Златопольский назвал прекрасными отношения с сыном Анфисы Чеховой

Продюсер Александр Златопольский, жених телеведущей Анфисы Чеховой, рассказал, что у него прекрасные отношения с сыном возлюбленной. Как передает Telegram-канал «Звездач», он назвал 13-летнего Соломона очень классным парнем и отметил, что им удается ладить.

Я ему сразу дубайские шоколадки принес, сказки я ему принес. Сын шикарный! Соломон очень классный парень, у нас прекрасные отношения, — сказал жених.

Ранее Чехова сообщила, что еще не начала планировать свою свадьбу. Она объяснила это нехваткой времени. Ведущая призналась, что в данный момент мечтает просто выспаться. Чехова также рассказала, что вместе с женихом Александром Златопольским участвует в съемках фильма «Идеально несовместимы». На работе ей приходится снимать помолвочное кольцо, так как героине артистки по статусу не положено украшение с таким крупным камнем.

На церемонии «Люди года — 2025» от журнала FB Чехова заявила, что хочет сыграть скромную свадьбу. По ее признанию, на мероприятии должны быть только близкие и родные.

До этого сообщалось, что у Златопольского есть компания по производству фильмов — ООО «Гольдфельд Интертейнмент». В 2024 году фирма показала убыток в 21 млн рублей. Также у компании обнаружена задолженность по кредиту на 19 млн рублей.