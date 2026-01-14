Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:28

Жених Анфисы Чеховой раскрыл, за счет чего поладил с ее сыном

Продюсер Златопольский назвал прекрасными отношения с сыном Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова Анфиса Чехова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Продюсер Александр Златопольский, жених телеведущей Анфисы Чеховой, рассказал, что у него прекрасные отношения с сыном возлюбленной. Как передает Telegram-канал «Звездач», он назвал 13-летнего Соломона очень классным парнем и отметил, что им удается ладить.

Я ему сразу дубайские шоколадки принес, сказки я ему принес. Сын шикарный! Соломон очень классный парень, у нас прекрасные отношения, — сказал жених.

Ранее Чехова сообщила, что еще не начала планировать свою свадьбу. Она объяснила это нехваткой времени. Ведущая призналась, что в данный момент мечтает просто выспаться. Чехова также рассказала, что вместе с женихом Александром Златопольским участвует в съемках фильма «Идеально несовместимы». На работе ей приходится снимать помолвочное кольцо, так как героине артистки по статусу не положено украшение с таким крупным камнем.

На церемонии «Люди года — 2025» от журнала FB Чехова заявила, что хочет сыграть скромную свадьбу. По ее признанию, на мероприятии должны быть только близкие и родные.

До этого сообщалось, что у Златопольского есть компания по производству фильмов — ООО «Гольдфельд Интертейнмент». В 2024 году фирма показала убыток в 21 млн рублей. Также у компании обнаружена задолженность по кредиту на 19 млн рублей.

Анфиса Чехова
сыновья
дети
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СОБР задержал аферистов, похитивших у москвичей более 500 тыс. рублей
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение после продажи шаурмы с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Названы страны, которые могут пострадать из-за конфликта между США и Ираном
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.