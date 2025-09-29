У жениха Анфисы Чеховой обнаружили убыточную кинокомпанию

У жениха Анфисы Чеховой Александра Златопольского есть компания по производству фильмов — ООО «Гольдфельд Интертейнмент», которая в прошлом году показала убыток в 21 млн рублей, сообщает Super. Издание со ссылкой на сервис Rusprofile также отмечает, что у компании обнаружена задолженность по кредиту на 19 млн рублей.

Прибыль чуть больше 1 млн рублей «Гольдфельд Интертейнмент» принесла в 2023 году. В предыдущем году компания была в минусе.

Ранее Чехова заявила, что хочет сыграть свадьбу с продюсером Александром Златопольским в узком кругу родных и близких. По ее словам, пока дата мероприятия неизвестна, а заявление в ЗАГС еще не подано.

До этого телеведущая сообщила, что Златопольский сделал ей предложение руки и сердца в Париже. Она добавила, что с ним почувствовала себя как дома. Для ведущей знаменитого шоу на ТНТ «Секс с Анфисой Чеховой» это будет вторым браком. Телеведущая призналась, что жених выдерживает все ее эмоции и обожает ее капризы, с ним нет драмы и обо всем можно договориться. По словам Чеховой, со Златопольским всегда весело. Продюсер подарил ей кольцо с бриллиантом из белого золота.