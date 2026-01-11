Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 17:45

Россиянин купил печенье с «сюрпризом»

Житель Казани купил печенье с насекомым внутри

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В печенье, произведенном в Нижнем Новгороде и продававшемся в казанском магазине, обнаружили насекомое, передает Telegram-канал Ni Mash. По его информации, речь идет о сети «Спар». Житель города приобрел ореховое лакомство, но из упаковки на него уставился незваный гость.

В результате в магазине и на производстве, где изготавливается печенье, провели дезинсекцию. Канал добавил, что нижегородцы уже выражали недовольство качеством товаров в сети магазинов «Спар», указывая на присутствие подгнивших овощей и фруктов на витринах.

Ранее жительница Петербурга обнаружила осколок стекла в хинкали, доставленных из ресторана. Девушка и ее супруг сразу связались с администрацией заведения после обнаружения проблемы. Изначально ресторан предложил компенсацию в виде бонусов или возврат средств только за блюдо с осколком.

До этого в бразильском городе Сан-Паулу 14-летний подросток нашел в блюде, доставленном из закусочной, человеческий палец. Повар заведения случайно лишился части пальца в процессе приготовления пищи, используя оборудование для нарезки пеперони. Закусочная была временно закрыта, начата проверка санитарных и потребительских служб.

Казань
продукты
насекомые
находки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это бред»: в Великобритании «разнесли» Стармера из-за Украины
Бывший директор «Уралкалия» бесследно исчез в Средиземноморье
На столицу надвигается новый циклон
Трое бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира
Орбан предупредил Европу о последствиях нового требования Украины
Литва построит военный полигон у границ с Белоруссией и Россией
«Никогда»: Куба ответила на скандальные обвинения США
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Американский посол поговоркой описал отношения с Бельгией
Москвичка оглохла на Бали после перепалки с бутылкой
Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом
В Европе обсуждают международный запрет соцсети X
Политолог раскрыл, получат ли США военный ответ в случае захвата Гренландии
Россиянин купил печенье с «сюрпризом»
«Не обладает ресурсами»: Кличко пожаловался на дырявость украинской ПВО
В Китае объяснили Европе, что Россию не стоит считать угрозой
Избивший ребенка за снежок россиянин дал показания
Мать родила «пьяного» младенца
«Длинные руки» США добрались до экс-министра финансов африканской страны
Болезнь, мошенники, ссора с Киркоровым: куда пропала Лолита Милявская
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.