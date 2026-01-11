Россиянин купил печенье с «сюрпризом»

В печенье, произведенном в Нижнем Новгороде и продававшемся в казанском магазине, обнаружили насекомое, передает Telegram-канал Ni Mash. По его информации, речь идет о сети «Спар». Житель города приобрел ореховое лакомство, но из упаковки на него уставился незваный гость.

В результате в магазине и на производстве, где изготавливается печенье, провели дезинсекцию. Канал добавил, что нижегородцы уже выражали недовольство качеством товаров в сети магазинов «Спар», указывая на присутствие подгнивших овощей и фруктов на витринах.

Ранее жительница Петербурга обнаружила осколок стекла в хинкали, доставленных из ресторана. Девушка и ее супруг сразу связались с администрацией заведения после обнаружения проблемы. Изначально ресторан предложил компенсацию в виде бонусов или возврат средств только за блюдо с осколком.

До этого в бразильском городе Сан-Паулу 14-летний подросток нашел в блюде, доставленном из закусочной, человеческий палец. Повар заведения случайно лишился части пальца в процессе приготовления пищи, используя оборудование для нарезки пеперони. Закусочная была временно закрыта, начата проверка санитарных и потребительских служб.