Россиянка чуть не проглотила стекло, находившееся в хинкали из ресторана

Петербурженка обнаружила осколок стекла в хинкали, заказанных через доставку из ресторана, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Заведение сначала отказалось выплачивать компенсацию и предложило клиентке в качестве извинений две бутылки вина.

Во время семейного ужина девушка почувствовала во рту острый предмет, которым оказался опасный осколок. Супруги сразу связались с рестораном, предоставив фото. Изначально администрация предложила вернуть деньги за испорченное блюдо бонусами, а затем — только за сами хинкали, утверждая, что остальная еда была безопасной.

Брат пострадавшей добился возврата средств за весь заказ и потребовал моральную компенсацию в 50 тыс. рублей, выразив готовность обсудить сумму. Вместо этого ресторан предложил две бутылки вина. После того как информация дошла до СМИ, заведение повторно связалось с клиенткой, однако сочло требование о компенсации несоразмерным и не удовлетворило его. Мужчина намерен подать досудебную претензию.

