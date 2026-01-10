Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 19:51

Россиянка чуть не проглотила стекло, находившееся в хинкали из ресторана

В Санкт-Петербурге женщина нашла стекло в хинкали из ресторана

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Петербурженка обнаружила осколок стекла в хинкали, заказанных через доставку из ресторана, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Заведение сначала отказалось выплачивать компенсацию и предложило клиентке в качестве извинений две бутылки вина.

Во время семейного ужина девушка почувствовала во рту острый предмет, которым оказался опасный осколок. Супруги сразу связались с рестораном, предоставив фото. Изначально администрация предложила вернуть деньги за испорченное блюдо бонусами, а затем — только за сами хинкали, утверждая, что остальная еда была безопасной.

Брат пострадавшей добился возврата средств за весь заказ и потребовал моральную компенсацию в 50 тыс. рублей, выразив готовность обсудить сумму. Вместо этого ресторан предложил две бутылки вина. После того как информация дошла до СМИ, заведение повторно связалось с клиенткой, однако сочло требование о компенсации несоразмерным и не удовлетворило его. Мужчина намерен подать досудебную претензию.

Ранее в Нижнем Новгороде девочка получила новогодний подарок в детском саду, внутри которого вместе с конфетами оказались живые тараканы. По словам ребенка, открыв упаковку, она увидела «усатое войско». Ее маме пришлось уничтожить всех насекомых тапкой и купить другие сладости.

