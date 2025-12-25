Девочке вместо подарочных конфет достались тараканы

В Нижнем Новгороде девочка получила новогодний подарок в детском саду, внутри которого вместо с конфетами оказались живые тараканы, сообщает Telegram-канал «112». По словам ребенка, открыв упаковку, она увидела «усатое войско». Ее маме пришлось уничтожить всех насекомых тапком и купить другие сладости.

Тараканы решили полакомиться, учуяли этот запах и стали говорить на своем языке: «Вот этой вот девочке нужно испортить Новый Год», — пожаловалась дошкольница.

Руководство детского сада принесло семье извинения и пообещало провести дополнительную проверку всех подарков. Случай оказался единичным — у других детей, по предварительным данным, подобных проблем с наборами не возникло.

Ранее сообщалось, что новогодний утренник в челябинском детском саду едва не закончился дракой, когда один из родителей впал в истерику. Заметив, что его ребенку не выдали пакет с конфетами, отец потерял самообладание. Мужчина начал громко кричать, обматерив других родителей и сотрудников детского садика. В итоге он признал, что был излишне эмоционален на утреннике и рассказал, что собирается пригласить Деда Мороза в дом, чтобы тот восстановил веру его сына в чудеса.