30 января 2026 в 13:06

Курьера шокировало предложение о доставке необычного груза

Курьера попросили доставить мешок с живыми тараканами в Малайзии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Малайзийский курьер удивился необычному заказу: его попросили доставить пакет с живыми тараканами, пишет портал MustShareNews. Отмечается, что они гнездились внутри мешка в обрезках бумажных лотков для яиц.

В издании уточнили, что тараканов могли приобрести в качестве корма для рептилий. Принял ли курьер заказ на доставку, не сообщается.

Ранее другой курьер службы доставки из Малайзии поделился необычной историей о клиенте, который заставил его откапывать деньги. Заказчик выбрал вариант наличного расчета при получении, однако вместо того чтобы лично передать деньги, зарыл их в саду. Сотруднику службы доставки ничего не оставалось, кроме как раскопать землю на придомовом участке, чтобы найти 70 ринггитов (около 1600 рублей).

Также малайзийские полицейские арестовали бывших супругов, которые тайно встретились в местном отеле, чтобы провести ночь вместе. Отмечается, что разведенная пара нарушила халват, подразумевающий совершение религиозного преступления, при котором не состоящие в браке мужчина и женщина находятся наедине.

