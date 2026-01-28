Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:02

Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду

Клиент из Малайзии заставил курьера откапывать деньги в своем саду

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Курьер службы доставки из Малайзии поделился в соцсетях необычной историей о клиенте, который заставил его откапывать деньги, сообщает портал Guang Ming Daily. Заказчик выбрал вариант наличного расчета при получении, однако вместо того чтобы лично передать деньги, зарыл их в саду.

Сотруднику службы доставки ничего не оставалось, кроме как раскопать землю на придомовом участке, чтобы найти 70 ринггитов (около 1600 рублей). Странная ситуация вызвала живое обсуждение среди коллег курьера, которые начали делиться своими случаями странного поведения заказчиков. Один из комментаторов вспомнил, как нашел оплату спрятанной в паре кроссовок на полке, а другой признался, что сам прятал наличные в цветочном горшке, предварительно упаковав их в пакет.

У клиента действительно есть свои причуды, — резюмировал курьер.

Пользователи предположили, что такие «странности» могут быть связаны с чрезмерной осторожностью: клиенты боятся случайных воров или недобросовестных прохожих, поэтому выбирают самые неочевидные места для хранения денег.

Ранее малайзийские полицейские арестовали бывших супругов, которые тайно встретились в местном отеле, чтобы провести ночь вместе. Отмечается, что разведенная пара нарушила халват, подразумевающий совершение религиозного преступления, при котором не состоящие в браке мужчина и женщина находятся наедине.

