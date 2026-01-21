Разведенную пару арестовали за ночь в отеле В Малайзии бывших мужа и жену арестовали за проведенную вместе ночь в отеле

Малайзийские полицейские арестовали бывших супругов, которые тайно встретились в местном отеле, чтобы провести ночь вместе, сообщает Mothership. Отмечается, что разведенная пара нарушила халват, подразумевающий совершение религиозного преступления, при котором не состоящие в браке мужчина и женщина находятся наедине.

Разведенная малазийская пара была арестована за нарушение закона о халвате после того, как их нашли вместе в гостиничном номере в Клуанге, штат Джохор, — говорится в публикации.

Уточняется, что посреди ночи в отель прибыли сотрудники Исламского религиозного департамента султаната Джохор. Мужчина открыл им дверь номера, и вместе с ним там оказалась его бывшая жена. Сотрудники департамента заметили, что постель была плохо прибрана. При этом сами бывшие супруги утверждали, что состоят в браке, но предоставить подтверждающие это документы они не смогли.

Ранее комиссар полиции Ганы Деннис Фиакпуи предупредил местных жителей, что отказ супругу в интимной близости может привести к лишению свободы сроком до двух лет. По словам правоохранителя, такое поведение может трактоваться как форма эмоционального насилия.