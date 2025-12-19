Новый год-2026
Отказ супругу в интиме приравняли к уголовному преступлению

В Гане отказ супругу в сексе может грозить тюрьмой до двух лет

В Гане отказ супругу в интимной близости может привести к лишению свободы сроком до двух лет, сообщил комиссар полиции Деннис Фиакпуи. По словам правоохранителя, которые приводит Ghana Web, такое поведение может трактоваться как форма эмоционального насилия.

Высокопоставленный полицейский отметил, что за отказ в интиме в стране предусмотрена уголовная ответственность. Нежелание выполнять супружеский долг квалифицируется как нарушение законодательства о домашнем насилии. Однако, по его словам, закон применим и к мужчинам.

Если ваши мужья отказываются есть вашу еду, делают вас несчастной и причиняют вам эмоциональную боль, вы также можете сообщить об этом в полицию, — заявил комиссар.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что женщинам необходимо запретить носить стринги в открытых бассейнах и на городских пляжах. Парламентарий добавил, что открытые купальники повышают риск передачи заболеваний в бассейнах и на пляжах. Милонов сравнил таких людей с представителями животного мира и призвал держаться от них подальше.

Гана
законы
интим
супруги
