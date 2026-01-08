«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»

Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 14:34

Россия призывает США вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера «Маринера», заявили в МИД РФ. В ведомстве предупредили, что итогом инцидента с судном может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.

Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море, — отметили в МИД.

Также в министерстве потребовали от американской стороны обеспечить достойное обращение с россиянами, находящимися на борту танкера в составе экипажа. По словам дипломатов, США должны неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению на Родину.

Ранее в МИД заявили, что Москва серьезно обеспокоена силовой акцией Вооруженных сил США против «Маринеры». В ведомстве подчеркнули, что судно на законных основаниях осуществляло мирный проход в международных водах под временным российским флагом и Вашингтон был официально уведомлен о его статусе.

