Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 14:17

Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину

Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven и 2 прототипа Gravehawk

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Великобритания направила Украине 13 систем ПВО Raven и два прототипа систем ПВО Gravehawk, сообщает портал UK Defence Journal. Отмечается, что Raven были созданы специально для ВСУ.

Великобритания подтвердила, что поставила Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа систем Gravehawk. В ближайшее время должны прибыть дополнительные системы Gravehawk, — сказано в сообщении.

Как сообщается, легкие системы ПВО Raven предназначены для отражения атак дронов и авиации вблизи линии фронта. Тяжелые комплексы Gravehawk, в свою очередь, способны перехватывать дальнобойные ракеты и используются для защиты городов и критически важных объектов.

Ранее правящая коалиция в Германии одобрила план по углублению военного сотрудничества с Украиной. Документ включает в себя 10 пунктов. Согласно плану, Берлин намерен наладить регулярные консультации с Киевом по вопросам вооружений на уровне министерств обороны. Также планируется расширить присутствие немецкого оборонного бизнеса на территории Украины и создать координационное бюро оборонной промышленности.

ВСУ
Украина
ПВО
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.