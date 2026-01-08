Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven и 2 прототипа Gravehawk

Великобритания направила Украине 13 систем ПВО Raven и два прототипа систем ПВО Gravehawk, сообщает портал UK Defence Journal. Отмечается, что Raven были созданы специально для ВСУ.

Великобритания подтвердила, что поставила Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа систем Gravehawk. В ближайшее время должны прибыть дополнительные системы Gravehawk, — сказано в сообщении.

Как сообщается, легкие системы ПВО Raven предназначены для отражения атак дронов и авиации вблизи линии фронта. Тяжелые комплексы Gravehawk, в свою очередь, способны перехватывать дальнобойные ракеты и используются для защиты городов и критически важных объектов.

Ранее правящая коалиция в Германии одобрила план по углублению военного сотрудничества с Украиной. Документ включает в себя 10 пунктов. Согласно плану, Берлин намерен наладить регулярные консультации с Киевом по вопросам вооружений на уровне министерств обороны. Также планируется расширить присутствие немецкого оборонного бизнеса на территории Украины и создать координационное бюро оборонной промышленности.