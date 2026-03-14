14 марта 2026 в 20:03

Над Москвой сбили 39-й БПЛА за день

Собянин сообщил о ликвидации еще шести БПЛА над Москвой

Сергей Собянин
Системы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего за субботу, 14 марта, уничтожено 39 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы. Глава города не привел информацию о разрушениях или пострадавших.

Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил Собянин.

Первые беспилотники начали атаковать Москву в 12 часов дня. Согласно сообщениям Собянина, интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут. Информацию о последствиях мэр не раскрывал.

Утром 14 марта ПВО за три часа перехватила и сбила 37 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Ликвидировано 29 БПЛА в Брянской области, шесть — в Белгородской. По одному дрону уничтожено над Курской и Смоленской областями. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО в ночь на 14 марта сбила 87 украинских беспилотников. ВСУ попытались атаковать сразу 10 регионов страны. 31 БПЛА удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью.

