15 марта 2026 в 01:15

Арагчи рассказал, для кого доступен Ормузский пролив

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода судов, передает MS Now. По его словам, ограничения касаются только танкеров США и Израиля, которые атакуют Тегеран и его союзников.

Министр отметил, что многие суда предпочитают не проходить через пролив из соображений безопасности. Однако значительное количество танкеров продолжают движение по этому маршруту.

Арагчи подчеркнул, что Иран не перекрывал пролив полностью. Запрет распространяется исключительно на суда вражеских государств.

Ранее военный министр США Пит Хегсет сообщил, что Вашингтон готов ввести военные силы для защиты судов в Ормузском проливе. Этот шаг, по его словам, является наиболее эффективным для достижения целей и гарантий страны.

До этого шеф Пентагона заявлял, что США не допустят ситуации, при которой пролив останется закрытым для судоходства. Он назвал нелепыми сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа недооценила влияние конфликта с Ираном на эту стратегически важную артерию.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

