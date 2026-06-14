В Пентагоне раскрыли, как быстро США могут разминировать Ормузский пролив

В Пентагоне раскрыли, как быстро США могут разминировать Ормузский пролив Пентагон: США могут разминировать Ормузский пролив за 30 дней

Американские военнослужащие могут разминировать Ормузский пролив за 30 дней, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Он отметил, что для этого необходимы надлежащие условия, передает телеканал CBS News.

Мы можем все это сделать в течение 30 дней при надлежащих условиях, — сказал Хегсет.

Ранее стало известно, что, согласно тексту итогового документа, мирное соглашение между Тегераном и Вашингтоном включает 14 пунктов. Ключевые из них — полное снятие морской блокады Ирана в течение 30 дней и вывод всех американских военных сил от иранских границ.

11 июня посол Ирана в Токио Пейман Сеадат заявил, что Иран будет держать Ормузский пролив закрытым столько, сколько потребуется. Однако, по его словам, для дружественных стран, в том числе для России и Китая, он останется открытым.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Он добавил, что такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.