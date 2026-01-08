В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры» МИД России: пример США с танкером может «вдохновить» другие страны

Другие страны после захвата танкера «Маринера», в первую очередь Великобритания, могут вдохновиться опасным примером США и начать применять аналогичные методы, говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России. В ведомстве подчеркнули, что Лондон уже заявил о своем участии в данной силовой акции в Атлантике, что демонстрирует его хищнические замыслы.

Вдохновившись преподнесенным Вашингтоном опасным и безответственным примером, некоторые другие страны и структуры также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами. Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Великобритании сообщила, что страна оказала поддержку Соединенным Штатам в захвате танкера. В ведомстве подчеркнули, что эта помощь «полностью соответствует международному праву», и уточнили, что в морской фазе операции участвовало судно RFA Tideforce, а сама акция была заранее спланирована.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Москва выражает серьезную обеспокоенность в связи с незаконной силовой акцией вооруженных сил США против нефтяного танкера, совершенной 7 января. В министерстве подчеркнули, что судно на законных основаниях осуществляло мирный проход в международных водах под временным российским флагом, а Вашингтон был официально уведомлен о его статусе.