Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Плов — это одно из самых известных блюд восточной кухни, которое давно стало любимым во многих странах. Если классический узбекский плов готовят с бараниной, то в нашей вариации мы будем использовать свинину.
Этот вариант получается не менее вкусным, сытным и ароматным. Главное — соблюдать правильные пропорции и технологию приготовления.
Ингредиенты
- Свинина (лопатка или шея) — 600 г
- Рис (лучше всего подойдет длиннозерный, например басмати) — 400 г
- Морковь — 3 средние
- Лук репчатый — 2 большие головки
- Чеснок — 1 головка
- Растительное масло — 100 мл
- Вода — 700 мл
- Зира — 1 ч. л.
- Куркума — 0,5 ч. л.
- Барбарис — 1 ч. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Мясо промываем, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем кусочками среднего размера (примерно 3 × 3 см). Лук чистим и режем полукольцами. Морковь нарезаем тонкой соломкой. Чеснок оставляем в головке, не разделяя на зубчики.
- В глубокой сковороде или казане разогреваем растительное масло. Когда оно начнет слегка дымиться, выкладываем свинину и обжариваем на среднем огне до золотистого цвета (примерно 7–10 минут). Солим и перчим мясо во время обжарки.
- К обжаренной свинине добавляем лук, жарим до золотистости. Затем выкладываем морковь, перемешиваем и тушим еще примерно пять минут. Добавляем специи: зиру, куркуму, паприку и барбарис. Перемешиваем, чтобы они раскрыли свой аромат.
- Рис несколько раз промываем в холодной воде до прозрачности, затем выкладываем ровным слоем поверх мяса и овощей, не перемешивая. В центр вдавливаем головку чеснока. Аккуратно заливаем горячей водой так, чтобы она покрывала рис на 1,5 см.
- Готовим плов на среднем огне до полного впитывания воды (примерно 15–20 минут). Затем накрываем крышкой, убавляем огонь до минимума и оставляем на 10 минут. После этого снимаем с огня и даем настояться еще 10 минут под крышкой.
- Осторожно перемешиваем плов, достаем чеснок. Подаем горячим, посыпав зеленью по желанию.
Плов из свинины получается невероятно ароматным, рассыпчатым и сытным. Главное — соблюдать последовательность приготовления, и тогда ваше блюдо будет ничем не хуже восточных вариантов! Попробуйте приготовить — ваши близкие останутся в восторге!
