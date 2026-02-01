Зимняя Олимпиада — 2026
Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Вкусный плов из свинины — пошаговый рецепт ароматного и сытного блюда с фото
Плов — это одно из самых известных блюд восточной кухни, которое давно стало любимым во многих странах. Если классический узбекский плов готовят с бараниной, то в нашей вариации мы будем использовать свинину.

Этот вариант получается не менее вкусным, сытным и ароматным. Главное — соблюдать правильные пропорции и технологию приготовления.

Ингредиенты

  • Свинина (лопатка или шея) — 600 г
  • Рис (лучше всего подойдет длиннозерный, например басмати) — 400 г
  • Морковь — 3 средние
  • Лук репчатый — 2 большие головки
  • Чеснок — 1 головка
  • Растительное масло — 100 мл
  • Вода — 700 мл
  • Зира — 1 ч. л.
  • Куркума — 0,5 ч. л.
  • Барбарис — 1 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Мясо промываем, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем кусочками среднего размера (примерно 3 × 3 см). Лук чистим и режем полукольцами. Морковь нарезаем тонкой соломкой. Чеснок оставляем в головке, не разделяя на зубчики.
  2. В глубокой сковороде или казане разогреваем растительное масло. Когда оно начнет слегка дымиться, выкладываем свинину и обжариваем на среднем огне до золотистого цвета (примерно 7–10 минут). Солим и перчим мясо во время обжарки.
  3. К обжаренной свинине добавляем лук, жарим до золотистости. Затем выкладываем морковь, перемешиваем и тушим еще примерно пять минут. Добавляем специи: зиру, куркуму, паприку и барбарис. Перемешиваем, чтобы они раскрыли свой аромат.
  4. Рис несколько раз промываем в холодной воде до прозрачности, затем выкладываем ровным слоем поверх мяса и овощей, не перемешивая. В центр вдавливаем головку чеснока. Аккуратно заливаем горячей водой так, чтобы она покрывала рис на 1,5 см.
  5. Готовим плов на среднем огне до полного впитывания воды (примерно 15–20 минут). Затем накрываем крышкой, убавляем огонь до минимума и оставляем на 10 минут. После этого снимаем с огня и даем настояться еще 10 минут под крышкой.
  6. Осторожно перемешиваем плов, достаем чеснок. Подаем горячим, посыпав зеленью по желанию.

Плов из свинины получается невероятно ароматным, рассыпчатым и сытным. Главное — соблюдать последовательность приготовления, и тогда ваше блюдо будет ничем не хуже восточных вариантов! Попробуйте приготовить — ваши близкие останутся в восторге!

Ранее мы поделились рецептом засолки сала в рассоле.

Проверено редакцией
