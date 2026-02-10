Зимняя Олимпиада — 2026
Ленивые голубцы в духовке — простое блюдо на каждый день

Ленивые голубцы в духовке — простой и быстрый пошаговый рецепт с фото Ленивые голубцы в духовке — простой и быстрый пошаговый рецепт с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ленивые голубцы — это вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое сохраняет весь аромат классических голубцов, но при этом готовится гораздо быстрее.

Этот рецепт поможет вам сделать нежные, сочные ленивые голубцы в духовке, без лишних хлопот и долгих подготовок.

Ингредиенты

Для основы:

  • 500 г мясного фарша (свинина, говядина или смесь);
  • 300 г белокочанной капусты;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 100 г риса (отваренного до полуготовности);
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • соль, перец по вкусу;
  • 1 ч. л. сушеного чеснока;
  • 1 ч. л. паприки.

Для соуса:

  • 400 мл томатного сока или 2 ст. л. томатной пасты, разведенные в 300 мл воды;
  • 200 мл сметаны;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 лавровый лист;
  • 1 ч. л. сушеных трав (укроп, петрушка).

Пошаговый рецепт

  1. Капусту мелко нашинковать. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
  2. Рис отварить до полуготовности (примерно 7–10 минут), затем промыть холодной водой.
  3. В глубокой миске соединить фарш, капусту, лук, морковь и рис. Добавить яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и паприку. Хорошо перемешать массу, чтобы она стала однородной.
  4. Из полученной смеси сформировать небольшие котлетки или шарики. Выложить их в смазанную маслом форму для запекания.
  5. В отдельной емкости смешать томатный сок (или разведенную пасту), сметану, соль, сахар и специи. Залить голубцы полученным соусом.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов. Закрыть форму фольгой и запекать 40 минут. Затем снять фольгу и запекать еще 20 минут до румяной корочки.
  7. Готовые ленивые голубцы подаются горячими, посыпанными свежей зеленью. Отлично сочетаются со сметаной или чесночным соусом.

Ранее мы поделились рецептом тушеной капусты без мяса на сковороде.

