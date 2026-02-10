Ленивые голубцы в духовке — простое блюдо на каждый день

Ленивые голубцы — это вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое сохраняет весь аромат классических голубцов, но при этом готовится гораздо быстрее.
Этот рецепт поможет вам сделать нежные, сочные ленивые голубцы в духовке, без лишних хлопот и долгих подготовок.
Ингредиенты
Для основы:
- 500 г мясного фарша (свинина, говядина или смесь);
- 300 г белокочанной капусты;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 100 г риса (отваренного до полуготовности);
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. растительного масла;
- соль, перец по вкусу;
- 1 ч. л. сушеного чеснока;
- 1 ч. л. паприки.
Для соуса:
- 400 мл томатного сока или 2 ст. л. томатной пасты, разведенные в 300 мл воды;
- 200 мл сметаны;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 1 лавровый лист;
- 1 ч. л. сушеных трав (укроп, петрушка).
Пошаговый рецепт
- Капусту мелко нашинковать. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
- Рис отварить до полуготовности (примерно 7–10 минут), затем промыть холодной водой.
- В глубокой миске соединить фарш, капусту, лук, морковь и рис. Добавить яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и паприку. Хорошо перемешать массу, чтобы она стала однородной.
- Из полученной смеси сформировать небольшие котлетки или шарики. Выложить их в смазанную маслом форму для запекания.
- В отдельной емкости смешать томатный сок (или разведенную пасту), сметану, соль, сахар и специи. Залить голубцы полученным соусом.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Закрыть форму фольгой и запекать 40 минут. Затем снять фольгу и запекать еще 20 минут до румяной корочки.
- Готовые ленивые голубцы подаются горячими, посыпанными свежей зеленью. Отлично сочетаются со сметаной или чесночным соусом.
