Ленивые голубцы в духовке — простое блюдо на каждый день

Ленивые голубцы в духовке — простой и быстрый пошаговый рецепт с фото

Ленивые голубцы — это вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое сохраняет весь аромат классических голубцов, но при этом готовится гораздо быстрее.

Этот рецепт поможет вам сделать нежные, сочные ленивые голубцы в духовке, без лишних хлопот и долгих подготовок.

Ингредиенты

Для основы:

500 г мясного фарша (свинина, говядина или смесь);

300 г белокочанной капусты;

1 луковица;

1 морковь;

100 г риса (отваренного до полуготовности);

1 яйцо;

2 ст. л. растительного масла;

соль, перец по вкусу;

1 ч. л. сушеного чеснока;

1 ч. л. паприки.

Для соуса:

400 мл томатного сока или 2 ст. л. томатной пасты, разведенные в 300 мл воды;

200 мл сметаны;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли;

1 лавровый лист;

1 ч. л. сушеных трав (укроп, петрушка).

Пошаговый рецепт

Капусту мелко нашинковать. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Рис отварить до полуготовности (примерно 7–10 минут), затем промыть холодной водой. В глубокой миске соединить фарш, капусту, лук, морковь и рис. Добавить яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и паприку. Хорошо перемешать массу, чтобы она стала однородной. Из полученной смеси сформировать небольшие котлетки или шарики. Выложить их в смазанную маслом форму для запекания. В отдельной емкости смешать томатный сок (или разведенную пасту), сметану, соль, сахар и специи. Залить голубцы полученным соусом. Разогреть духовку до 180 градусов. Закрыть форму фольгой и запекать 40 минут. Затем снять фольгу и запекать еще 20 минут до румяной корочки. Готовые ленивые голубцы подаются горячими, посыпанными свежей зеленью. Отлично сочетаются со сметаной или чесночным соусом.

