Вкусное блюдо для Великого поста — 2026: овощное рагу в пакете для запекания

Великий пост — время простых, но насыщенных вкусов. Это рагу готовится без лишней суеты: все нарезали, отправили в пакет — и духовка делает остальное. В итоге получается сочное, ароматное и по-настоящему домашнее блюдо, которое подходит и для обеда, и для легкого ужина.

Овощи томятся в собственном соку, пропитываются специями и сохраняют яркий вкус. Минимум масла, максимум пользы — идеальный вариант для постного меню — 2026.

Ингредиенты: картофель — 2 шт., кабачок — 1 шт., морковь — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., стебель сельдерея — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, брокколи — 100 г, брюссельская капуста — 100 г, помидоры — 2–3 шт., соль — 10 г, паприка — 1 ч. л., сухой базилик — 1 ч. л., растительное масло — 50 мл, зелень петрушки — 10 г.

Приготовление: картофель, кабачок и перец нарежьте средними кубиками. Морковь можно нарезать кружочками или кубиками — как больше нравится. Сельдерей измельчите, лук нарежьте полукольцами или кубиками, чеснок мелко порубите. Брокколи разберите на соцветия, брюссельскую капусту оставьте целой или разрежьте пополам. Помидоры нарежьте дольками. Все овощи сложите в пакет для запекания, добавьте соль, паприку, базилик и растительное масло. Аккуратно встряхните пакет, чтобы специи равномерно распределились. Закрепите зажимом, оставив немного воздуха внутри, и выложите в форму.

Запекайте при 180–200 °C около 45–50 минут. За это время овощи станут мягкими и ароматными. Перед подачей аккуратно разрежьте пакет и посыпьте рагу свежей петрушкой.