04 марта 2026 в 06:46

Необычайно пышные луковые котлеты — ем и сложно остановиться: блюдо для Великого поста и не только

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Луковые котлеты — это удивительное блюдо для Великого поста и не только. Они получаются необычайно пышными, сочными и ароматными, с тающей текстурой внутри. Ем и сложно остановиться! Секрет их воздушности — в правильном сочетании овсяных хлопьев и манки.

Для приготовления понадобится: 4–5 крупных луковиц, 1 стакан овсяных хлопьев, 0,5 стакана манной крупы, 2–3 ст. л. муки, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень (укроп, петрушка) по желанию.

Рецепт: лук нарежьте очень мелкими кубиками. В сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до мягкости и золотистого цвета, около 10–12 минут. Овсяные хлопья залейте кипятком в пропорции 1:1 и оставьте на 10–15 минут до набухания. В миске смешайте обжаренный лук, набухшие овсяные хлопья, манку, муку, соль, специи и зелень. Тщательно вымесите «фарш» до однородности. Он должен быть пластичным и хорошо держать форму. Если масса слишком жидкая, добавьте еще немного муки или манки. Сформируйте влажными руками небольшие котлетки. Обжарьте их на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить постную картофельную лепешку с карамелизированным луком.

Проверено редакцией
