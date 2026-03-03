Картофельные котлеты без мяса, но с таким вкусом, что мяса и не нужно. Весь секрет в грибном гуляше — ароматно и вкусно

Картофельные котлеты без мяса, но с таким вкусом, что мяса и не нужно. Весь секрет в грибном гуляше — ароматно и вкусно

Удивила домашних картофельными котлетами — подала с густым грибным гуляшом, и это оказался тот самый вкус детства! Беру картошку, лук и грибы — и готовлю сытный ужин, который покоряет даже мясоедов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного семейного вечера, а если убрать яйца, рецепт пригодится и в пост. Его необычность в том, что нежные картофельные котлеты с хрустящей корочкой и густой ароматный грибной гуляш создают идеальную пару, от которой веет теплом и воспоминаниями из школьной столовой. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту котлеты с золотистой корочкой и насыщенный гуляш с кусочками грибов, сладким перцем и томатной ноткой.

Для приготовления вам понадобится: для котлет — 800–900 г картофеля, 2 яйца, 1 луковица, 3–5 ст. ложек муки, соль, перец, растительное масло; для гуляша — 400–500 г грибов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 болгарский перец, 2–3 ст. ложки томатной пасты, 1 ст. ложка муки, 400–500 мл воды, соль, перец. Картофель отварите, разомните в пюре, смешайте с обжаренным луком, яйцом, солью и перцем, сформируйте котлеты, обваляйте в муке и обжарьте. Для гуляша обжарьте лук, чеснок, перец и грибы, добавьте томатную пасту, муку, влейте воду и тушите до загустения.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.