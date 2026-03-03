Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:01

Лью кефир прямо в фарш и жарю именно так: котлеты-облачка сверху хрустят, а внутри без мякиша и молока

Долгое время я делала котлеты по классике — с хлебом и молоком. Но однажды попробовала влить в фарш обычный кефир, и теперь возвращаться к старому способу не хочется. Котлеты получаются невероятно мягкими, сочными и буквально воздушными внутри. Никакой тяжести, никакой сухости — только нежная текстура и насыщенный мясной вкус. А если обвалять их в сухарях, смешанных с тертым пармезаном, сверху появляется тонкая ароматная корочка, от которой невозможно оторваться. Это тот случай, когда простые продукты дают ресторанный результат.

Ингредиенты: фарш (курица и говядина) 500 г, луковица 1 крупная, чеснок 2–3 зубчика, кефир 120 мл, яйцо 1 шт., паприка копченая 1/2 ч. л., соль по вкусу, черный перец по вкусу, панировочные сухари 4–5 ст. л., пармезан тертый 2–3 ст. л., растительное масло для жарки.

Лук мелко натираю или очень мелко режу, чеснок измельчаю. В миске соединяю фарш, лук, чеснок, яйцо, соль, перец и копченую паприку. Вливаю кефир и тщательно вымешиваю — масса становится мягкой, пластичной и чуть воздушной. Накрываю и убираю в холодильник минимум на 40–60 минут, чтобы фарш «собрался». Сухари смешиваю с тертым пармезаном. Формирую котлеты влажными руками и обваливаю каждую в сырной панировке. Обжариваю на среднем огне по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой корочки, затем накрываю крышкой и довожу до готовности еще несколько минут на слабом огне.

Ранее мы делились необычным рецептом гренок. Льем сливки и жарим так. Получаются как во французском кафе с идеальной корочкой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
