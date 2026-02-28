Обед из серии «когда маме лень готовить»: горячее на одной сковороде из фарша и макарон

Этот рецепт — настоящая находка для ленивых вечеров. Ничего заранее варить не нужно: сухие небольшие ракушки готовятся прямо в сливочном соусе вместе с фаршем. Всё в одной сковороде, без лишней посуды и суеты.

В итоге получается обалденная вкуснятина: нежные макароны, полностью пропитанные сливочно-чесночным соусом, сочный фарш с луком и ароматная зелень. Блюдо выходит мягким, сытным и очень уютным — идеально для всей семьи.

Ингредиенты: 400 г средних макарон-ракушек, 400–500 г мясного фарша, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, 300 мл сливок 20%, 400 мл воды или бульона, соль и чёрный перец по вкусу, растительное масло, укроп или петрушка.

В глубокой сковороде разогревают масло, обжаривают мелко нарезанный лук до прозрачности, добавляют фарш и готовят до лёгкой румяности, разбивая комочки. Всыпают измельчённый чеснок, солят и перчат. Затем в сковороду всыпают сухие макароны, перемешивают с фаршем, заливают сливками и водой так, чтобы жидкость почти полностью покрывала пасту. Доводят до кипения, убавляют огонь, накрывают крышкой и тушат 10 минут, периодически помешивая, пока ракушки не станут мягкими, а соус — густым. В конце посыпают зеленью, дают блюду настояться 2–3 минуты.

