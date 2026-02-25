Картошка по-грузински с курицей: картофель, куриное филе и сыр заливаю сливками с чесноком. Ум отъешь, а возни — нет

Это блюдо покоряет с первой ложки: готовится за считанные минуты, а вкус — как в гостях у щедрых грузинских хозяев. Никакой суеты, сковородок и маринадов — просто собрали слои, отправили в духовку и ждёте ароматного чуда.

В итоге получается настоящая домашняя магия: мягкий, но держащий форму картофель, нежное куриное филе, пропитанное сливочно-чесночным соусом, тянущийся расплавленный сыр и румяная корочка с пузырьками. Блюдо выходит сытным, уютным и таким вкусным, что хочется добавки сразу.

Ингредиенты: 500 г куриного филе, 4–5 крупных картофелин, 200 г сулугуни, 300 мл сливок 20%, 3 зубчика чеснока, соль, чёрный перец, щепотка хмели-сунели, немного растительного масла.

Картофель очищают и нарезают тонкими кружочками, куриное филе режут пластинами. Форму смазывают маслом, выкладывают слой картофеля, затем курицу, солят, перчат, посыпают частью тёртого сыра и чеснока, повторяют слои, завершая картофелем. Сливки смешивают с солью и специями, заливают запеканку почти до верха, посыпают оставшимся сыром и отправляют в духовку под фольгой при 190 градусах на 40 минут, затем снимают фольгу и запекают ещё 10–15 минут до золотистой корочки. Готовому блюду дают постоять 10 минут — и подают к столу, наслаждаясь ароматом и вкусом.

