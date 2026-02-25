Зимняя Олимпиада — 2026
Настроение — Грузия! Чахохбили само томится в духовке, а все думают, что я полдня старалась

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется ярких вкусов и ароматов, я готовлю чахохбили по-ленивому — без сложных этапов, но с тем самым грузинским характером. Пока курица томится в духовке с томатами и специями, дом наполняется запахом кинзы, чеснока и хмели-сунели — и все уже на кухне.

В итоге получается сочная курица в густом, пряном соусе с легкой кислинкой помидоров и насыщенным ароматом трав. Мясо мягкое, буквально сползает с кости, а соус хочется вымакивать лавашем до последней капли.

Для приготовления понадобится: курица или бедра — около 1,5 кг, помидоры — 4–5 шт. (или 400 г томатов в собственном соку), лук — 3 шт., чеснок — 3–4 зубчика, хмели-сунели — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., острый перец — по вкусу, соль, черный перец, свежая кинза и немного растительного масла.

Курицу обжарьте до румяной корочки, переложите в форму, сверху выложите нарезанный лук и помидоры, добавьте чеснок и специи, перемешайте, накройте фольгой и запекайте при 190 градусах около 50–60 минут, затем откройте и дайте слегка подрумяниться еще 15 минут. Перед подачей щедро посыпьте кинзой. Получается настоящее грузинское настроение — яркое блюдо, ароматное и такое вкусное, что гости уверены: вы готовили его целый день.

Ранее мы делились рецептом 3 салатов с кальмарами. Простейшие и вкусные + правила, как их варить.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
