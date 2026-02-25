Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:11

В России создали тест-системы для выявления опасной болезни головного мозга

ФМБА: тест-системы для выявления болезни Альцгеймера разработаны в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тест-системы для выявления болезни Альцгеймера разработаны в России, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева на Форуме будущих технологий. По ее словам, которые передает РИА Новости, они скоро будут зарегистрированы.

Вот сегодня Центр мозга уже разработал тест-системы и они уже перейдут сейчас на регистрацию, — сказала Яковлева.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцину от аллергии временно зарегистрируют в России во втором квартале 2026 года. Она отметила, что в настоящее время набирают пациентов для третьей фазы испытаний.

До этого Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о высокой терапевтической эффективности нового отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний «Ракурс, 223Ra». Лекарство прошло государственную регистрацию и уже поступило в медицинские учреждения страны. В ФМБА подчеркнули, что для препаратов такого класса параметры эффективности имеют первостепенное значение.

Россия
ФМБА
тесты
болезнь Альцгеймера
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог ответил, кто сможет использовать разработанные в РФ вакцины от рака
В России за год выявили 6 тыс. поддельных банкнот
Убийцу семи человек вычислили по окурку: почему душегубу дали всего 15 лет?
Стало известно о судорожных попытках ЕС обойти вето на кредит Киеву
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.