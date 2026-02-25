В России создали тест-системы для выявления опасной болезни головного мозга ФМБА: тест-системы для выявления болезни Альцгеймера разработаны в России

Тест-системы для выявления болезни Альцгеймера разработаны в России, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева на Форуме будущих технологий. По ее словам, которые передает РИА Новости, они скоро будут зарегистрированы.

Вот сегодня Центр мозга уже разработал тест-системы и они уже перейдут сейчас на регистрацию, — сказала Яковлева.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцину от аллергии временно зарегистрируют в России во втором квартале 2026 года. Она отметила, что в настоящее время набирают пациентов для третьей фазы испытаний.

До этого Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о высокой терапевтической эффективности нового отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний «Ракурс, 223Ra». Лекарство прошло государственную регистрацию и уже поступило в медицинские учреждения страны. В ФМБА подчеркнули, что для препаратов такого класса параметры эффективности имеют первостепенное значение.