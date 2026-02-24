Зимняя Олимпиада — 2026
Найден неочевидный способ определить риск Альцгеймера на ранней стадии

JAD: глаза могут указать на болезнь Альцгеймера задолго до симптомов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глаза могут помочь выявлять болезнь Альцгеймера на самых ранних стадиях, задолго до появления когнитивных нарушений, следует из исследования, опубликованного в Journal of Alzheimer’s Disease. Ученые установили, что первые изменения возникают не в центральной части сетчатки, а в ее периферической зоне.

В эксперименте на мышиной модели были зафиксированы признаки клеточного стресса и перестройки мюллеровских глиальных клеток еще до появления выраженных симптомов заболевания. Это ситуация, когда клетки начинают работать «на пределе» или неправильно из-за повреждений, воспаления или накопления вредных веществ.

Кроме того, ученые заметили, что в глазах повышается уровень белка аквапорина-4, который помогает выводить «мусор» из нервной ткани, включая вредные белки, связанные с Альцгеймером. По их словам, это может быть признаком того, что организм пытается компенсировать первые сбои еще до появления болезни наружу.

Исследователи считают, что широкоугольный снимок сетчатки может стать простым способом раннего выявления болезни. Если эти данные подтвердятся в исследованиях на людях, обычный осмотр у офтальмолога сможет показывать риск Альцгеймера за много лет до появления симптомов.

Ранее психотерапевт Татьяна Галич заявила, что танцы под любимые песни помогут справиться с весенней депрессией. Она отметила, что во время этого важно остаться в одиночестве. Продолжительность «процедуры» может составлять всего лишь пять минут.

