Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:30

Психолог объяснила, как танцы помогают избегать проблем с психикой

Психолог Галич: танцы заставляют работать мозг и улучшают настроение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Танцы под любимые песни помогут справиться с весенней депрессией, рассказала NEWS.ru кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич. По ее словам, во время этого важно остаться в одиночестве. Продолжительность «процедуры» может составлять всего лишь пять минут.

Я всем советую танцевать под любимые песни. Закрываем дверь в комнату, глаза и даем себе волю. Всего за пять минут вы момент вы получите огромную пользу для всего тела: с одной стороны, танец поднимает настроение. С другой — разгоняет лимфу и дает нагрузку на все части тела. Кроме того, работают множество зон головного мозга, — заметила специалист.

По ее словам, за две-три недели регулярных танцевальных тренировок у человека появится больше энергии, наладится сон, возникнет желание наряжаться, общаться и улыбаться.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире федерального телеканала рассказала о том, что танцевальные флешмобы из интернета очень полезны для здоровья. Ритмичные движения помогают снизить уровень холестерина на 20%, риск развития болезни Альцгеймера — на 79%.

танцы
психиатры
весна
настроение
советы
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Появилась информация об ударе США по Ирану в ближайшие дни
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.