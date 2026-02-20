Психолог объяснила, как танцы помогают избегать проблем с психикой

Танцы под любимые песни помогут справиться с весенней депрессией, рассказала NEWS.ru кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич. По ее словам, во время этого важно остаться в одиночестве. Продолжительность «процедуры» может составлять всего лишь пять минут.

Я всем советую танцевать под любимые песни. Закрываем дверь в комнату, глаза и даем себе волю. Всего за пять минут вы момент вы получите огромную пользу для всего тела: с одной стороны, танец поднимает настроение. С другой — разгоняет лимфу и дает нагрузку на все части тела. Кроме того, работают множество зон головного мозга, — заметила специалист.

По ее словам, за две-три недели регулярных танцевальных тренировок у человека появится больше энергии, наладится сон, возникнет желание наряжаться, общаться и улыбаться.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире федерального телеканала рассказала о том, что танцевальные флешмобы из интернета очень полезны для здоровья. Ритмичные движения помогают снизить уровень холестерина на 20%, риск развития болезни Альцгеймера — на 79%.