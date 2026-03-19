«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей

Таганский суд Москвы взыскал с музея «Бункер 42», который называют «бункером Сталина», свыше 120 тыс. рублей в пользу посетительницы Любови Леухиной, которая споткнулась о ящик и упала, повредив при этом ногу, передает ТАСС. Из них 100 тыс. — компенсация морального вреда, 20 тыс. — штраф за то, что музей не пошел навстречу потерпевшей. Женщину госпитализировали и зашивали рану.

Взыскать солидарно с ООО «Музей бункер 42», ИП Митрофановой Ольги Геннадьевны в пользу Леухиной Любови Анатольевны убытки в размере 443 руб., стоимость входного билета 1500 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года к основному юридическому лицу сети Zenden ООО «Сезонная коллекция» было подано 20 исков от контрагентов на взыскание долгов на общую сумму 43,6 млн рублей. Претензии к одному из крупнейших производителей обуви в России предъявили компании, управляющие торговыми центрами, которые требуют оплатить аренду.