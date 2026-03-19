19 марта 2026 в 11:42

«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей

Москвичка отсудила у «Бункера Сталина» свыше 120 тыс. рублей за повреждение ноги

Таганский суд Москвы взыскал с музея «Бункер 42», который называют «бункером Сталина», свыше 120 тыс. рублей в пользу посетительницы Любови Леухиной, которая споткнулась о ящик и упала, повредив при этом ногу, передает ТАСС. Из них 100 тыс. — компенсация морального вреда, 20 тыс. — штраф за то, что музей не пошел навстречу потерпевшей. Женщину госпитализировали и зашивали рану.

Взыскать солидарно с ООО «Музей бункер 42», ИП Митрофановой Ольги Геннадьевны в пользу Леухиной Любови Анатольевны убытки в размере 443 руб., стоимость входного билета 1500 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года к основному юридическому лицу сети Zenden ООО «Сезонная коллекция» было подано 20 исков от контрагентов на взыскание долгов на общую сумму 43,6 млн рублей. Претензии к одному из крупнейших производителей обуви в России предъявили компании, управляющие торговыми центрами, которые требуют оплатить аренду.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о безопасных опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Трогал и пытался отнять телефон: уфимец избил забулдыгу-растлителя до крови
Премьер Бельгии проговорился о планах фон дер Ляйен насчет Орбана
Россиянин спутал прохожего с педофилом и избил его металлическим прутом
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

