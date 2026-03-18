18 марта 2026 в 11:33

Обувного производителя завалили исками из-за миллионных долгов

Производитель обуви Zenden столкнулся с массовыми исками о взыскании долгов

С начала 2026 года к основному юридическому лицу сети Zenden ООО «Сезонная коллекция» было подано 20 исков от контрагентов на взыскание долгов на общую сумму 43,6 млн рублей, пишет «Коммерсант». Претензии к одному из крупнейших производителей обуви в России предъявили компании, управляющие торговыми центрами, которые требуют оплатить аренду.

Коммерческий директор ГК «Аврора» Мария Смагина подтвердила, что многие магазины сети уже закрыты из-за долгов. Примечательно, что в 2025 году Zenden занимал третье место по объему продаж в России. Однако при росте выручки в 2024 году на 46% (до 11,2 млрд рублей) чистая прибыль компании сократилась в 41 раз — до 11,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что судебные приставы арестовали средства «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) на сумму 32,1 млрд рублей. Мера принята для исполнения решения Мосгорсуда, предписывающего компании перечислить на депозитный счет не менее 33,29 млрд рублей нераспределенной прибыли за 2025 год и предыдущие периоды. Срок исполнения — три рабочих дня.

До этого Telegram-канал Baza писал, что ФНС арестовала счета ООО «Электрорешения», крупнейшего поставщика электротехнической продукции в России, который работает под брендом EKF, из-за задолженности около 2 млрд рублей. По информации канала, ограничения были введены после проверки другой компании, долг которой налоговая сочла связанным с деятельностью «Электрорешений».

производители
обувь
долги
иски
бизнес
