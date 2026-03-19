Премьер Бельгии проговорился о планах фон дер Ляйен насчет Орбана Премьер Бельгии заявил о заинтересованности ЕК в смене власти в Венгрии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен крайне заинтересована в смещении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах 12 апреля, признал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. По словам главы бельгийского кабмина, фон дер Ляйен обсуждала эту ситуацию на последней встрече «коалиции желающих» по Украине, передает Reuters.

Она сообщила участникам, что у нее есть готовое решение для возобновления финансирования, и ЕС скоро сможет его принять. Как отметил Де Вевер, главной темой саммита станет вопрос о снятии вето Венгрии и Словакии на выделение €90 млрд на 2026-2027 годы. Эти средства предназначены для финансирования военных действий на Украине.

Премьер Бельгии предположил, что принять нужное решение до венгерских выборов может быть сложно. У него сложилось впечатление, что этот вопрос уже стал частью предвыборной кампании Орбана.

Ранее в бельгийском издании Euractiv отметили, что стиль руководства фон дер Ляйен, делающей ставку на быстрое принятие решений, вызывает растущее недовольство в странах Евросоюза. Накануне саммита ЕС от нее ждут конкретных результатов, однако ряд ее громких инициатив так и не был воплощен.