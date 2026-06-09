Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 23:12

ЕК потребовала от Meta открыть доступ к WhatsApp для сторонних чат-ботов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Еврокомиссия потребовала от американской корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) обеспечить доступ к мессенджеру WhatsApp для чат-ботов от конкурентов. Согласно решению, доступ должен быть предоставлен европейским и другим сторонним разработчикам систем искусственного интеллекта.

В Брюсселе пояснили, что мера носит временный характер. Регулятор воспользовался механизмом промежуточной исполнительной меры. Такое решение является обязательным для исполнения еще до завершения официального расследования.

Ранее детский психолог Надежда Резенова рассказала, что полный запрет социальных сетей для подростков является не лучшим вариантом, так как дети будут искать любые способы, чтобы обойти ограничения. Комментируя слухи о запрете соцсетей для детей в Великобритании, специалист подчеркнула, что лучше учить адекватному обращению с мессенджерами.

До этого психолог Екатерина Федорова заявила, что мысли об упущенном лете зачастую возникают из-за социальных сетей. Специалист подчеркнула, что фоновое чувство тревоги появляется из-за просмотра ленты, где люди выкладывают фотографии со своего отдыха или интересно проводят время.

Европа
Еврокомиссия
соцсети
боты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кандидат в генсеки ООН назвала способ решения кризиса на Украине
После инцидента с Apache США пошли на новый шаг против Ирана
В Крыму изменили движение поездов
Гастроэнтеролог назвала неочевидную опасность употребления мороженого
Как приготовить мороженое в домашних условиях: четыре простых рецепта
Зеленский предложил странам Балтии соглашение по защите от дронов
Названа неожиданная причина для затягивания украинского конфликта
Водолазы подняли тело 18-летнего жителя Брянска
В Венгрии не поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС
Магия и комфорт: турагент назвала лучшие места для отдыха с детьми в России
Сколько мороженого можно съесть в день, чем поможет при ангине
В России готовят новую систему мониторинга ЧС на транспорте
В Запорожской области отключился свет из-за атаки ВСУ
Балицкий сообщил о последствиях удара по энергосистеме Запорожской области
В Дагестане ограничили подачу газа
ЕК потребовала от Meta открыть доступ к WhatsApp для сторонних чат-ботов
Военэксперт рассказал, почему нельзя снимать на видео работу ПВО
Цена на Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $90 за баррель
Военэксперт оценил вероятность запуска больших БПЛА ВСУ из Подмосковья
Мигрант из Судана пытался отрезать голову мужчине в Белфасте
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.