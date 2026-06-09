ЕК потребовала от Meta открыть доступ к WhatsApp для сторонних чат-ботов

ЕК потребовала от Meta открыть доступ к WhatsApp для сторонних чат-ботов

Еврокомиссия потребовала от американской корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) обеспечить доступ к мессенджеру WhatsApp для чат-ботов от конкурентов. Согласно решению, доступ должен быть предоставлен европейским и другим сторонним разработчикам систем искусственного интеллекта.

В Брюсселе пояснили, что мера носит временный характер. Регулятор воспользовался механизмом промежуточной исполнительной меры. Такое решение является обязательным для исполнения еще до завершения официального расследования.

Ранее детский психолог Надежда Резенова рассказала, что полный запрет социальных сетей для подростков является не лучшим вариантом, так как дети будут искать любые способы, чтобы обойти ограничения. Комментируя слухи о запрете соцсетей для детей в Великобритании, специалист подчеркнула, что лучше учить адекватному обращению с мессенджерами.

До этого психолог Екатерина Федорова заявила, что мысли об упущенном лете зачастую возникают из-за социальных сетей. Специалист подчеркнула, что фоновое чувство тревоги появляется из-за просмотра ленты, где люди выкладывают фотографии со своего отдыха или интересно проводят время.