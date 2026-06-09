Психолог объяснила, откуда берется страх «упустить» лето

Мысли об упущенном лете зачастую возникают из-за социальных сетей, считает психолог Екатерина Федорова. В разговоре с 360.ru специалист подчеркнула, что фоновое чувство тревоги появляется из-за просмотра ленты, где люди выкладывают фотографии со своего отдыха или интересно проводят время.

Смотришь, и появляется ощущение, что именно это и есть проживание жизни, — пояснила психолог.

Она отметила, что проживание планирования тоже являются частью лета. По ее словам, на самом деле не все люди готовы к тем приключениям, которые видят в социальных сетях.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что учебный отпуск, который ввели в Японии, когда дети могут не посещать школу в будние дни, может быть полезен для семейных отношений. Специалист подчеркнул, что главное — сделать эти выходные форматом семейного восстановления.