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09 июня 2026 в 17:41

Психолог объяснила, откуда берется страх «упустить» лето

Психолог Федорова: боязнь пропустить лето возникает из-за соцсетей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мысли об упущенном лете зачастую возникают из-за социальных сетей, считает психолог Екатерина Федорова. В разговоре с 360.ru специалист подчеркнула, что фоновое чувство тревоги появляется из-за просмотра ленты, где люди выкладывают фотографии со своего отдыха или интересно проводят время.

Смотришь, и появляется ощущение, что именно это и есть проживание жизни, — пояснила психолог.

Она отметила, что проживание планирования тоже являются частью лета. По ее словам, на самом деле не все люди готовы к тем приключениям, которые видят в социальных сетях.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что учебный отпуск, который ввели в Японии, когда дети могут не посещать школу в будние дни, может быть полезен для семейных отношений. Специалист подчеркнул, что главное — сделать эти выходные форматом семейного восстановления.

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