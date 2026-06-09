Психолог ответила, почему не стоит запрещать соцсети подросткам

Полный запрет социальных сетей для подростков является не лучшим вариантом, так как дети будут искать любые способы, чтобы обойти ограничения, заявила детский психолог Надежда Резенова. Комментируя «Ридусу» слухи о запрете соцсетей для детей в Великобритании, специалист подчеркнула, что лучше учить адекватному обращению с мессенджерами.

Когда мы запрещаем что-либо детям, они находят разные способы обойти ограничения. Запреты не совсем работают. Лучше научить их адекватному обращению с соцсетями, не вычеркивая их из жизни, и запрещать лишь в исключительно случае и на уровне семьи. Нельзя допустить отказа от реальных встреч, личной коммуникации и социализации. При этом без понимания правильного использования соцсетей и договоренностей с родителями подростку будет сложнее в дальнейшем, — пояснила психолог.

Ранее психолог Екатерина Федорова заявила, что мысли об упущенном лете зачастую возникают из-за социальных сетей. Специалист подчеркнула, что фоновое чувство тревоги появляется из-за просмотра ленты, где люди выкладывают фотографии со своего отдыха или интересно проводят время.