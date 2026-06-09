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09 июня 2026 в 18:08

Психолог ответила, почему не стоит запрещать соцсети подросткам

Психолог Резенова: подростки будут искать способы обойти запрет соцсетей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полный запрет социальных сетей для подростков является не лучшим вариантом, так как дети будут искать любые способы, чтобы обойти ограничения, заявила детский психолог Надежда Резенова. Комментируя «Ридусу» слухи о запрете соцсетей для детей в Великобритании, специалист подчеркнула, что лучше учить адекватному обращению с мессенджерами.

Когда мы запрещаем что-либо детям, они находят разные способы обойти ограничения. Запреты не совсем работают. Лучше научить их адекватному обращению с соцсетями, не вычеркивая их из жизни, и запрещать лишь в исключительно случае и на уровне семьи. Нельзя допустить отказа от реальных встреч, личной коммуникации и социализации. При этом без понимания правильного использования соцсетей и договоренностей с родителями подростку будет сложнее в дальнейшем, — пояснила психолог.

Ранее психолог Екатерина Федорова заявила, что мысли об упущенном лете зачастую возникают из-за социальных сетей. Специалист подчеркнула, что фоновое чувство тревоги появляется из-за просмотра ленты, где люди выкладывают фотографии со своего отдыха или интересно проводят время.

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