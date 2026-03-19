Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 10:43

Трихолог поделилась неочевидным способом вернуть сияние волосам

Трихолог Коптина: ополаскивание волос ледяной водой может вернуть им блеск

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы сделать волосы более сияющими, рекомендуется ополаскивать их ледяной водой, заявила LIFE.ru трихолог Виталина Коптина. Такая домашняя процедура не только придаст локонам блеск, но и улучшит кровообращение кожи головы. Кроме того, она позволит закрепить эффект от масок и кондиционеров.

Многие считают, что ополаскивание волос ледяной водой в конце мытья помогает закрывать чешуйки и делать волосы более блестящими. На самом деле это — не миф, а частично правда, подтвержденная исследованиями. При этом если у вас чувствительная кожа или есть склонность к перхоти, избегайте чрезмерных перепадов температуры. Также не стоит полностью заменять теплый или прохладный режим на очень холодную воду — наиболее оптимально чередовать, начиная с прохладной, — посоветовала Коптина.

Она пояснила, что закрытые чешуйки, из которых состоят волосы, лучше отражают свет, создавая эффект блеска и гладкости. Раскрытые же напротив могут делать локоны тусклыми и ломкими. Врач добавила, что холодная вода сужает сосуды на коже головы. Это может уменьшить воспалительные процессы и укрепить фолликулы.

Ранее трихолог Татьяна Гончарова заявила, что народные средства для волос могут привести к химическому ожогу кожи головы. По ее словам, особенную опасность представляют луковый сок, горчица и настойка красного перца.

красота
здоровье
врачи
трихологи
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.