Трихолог поделилась неочевидным способом вернуть сияние волосам

Чтобы сделать волосы более сияющими, рекомендуется ополаскивать их ледяной водой, заявила LIFE.ru трихолог Виталина Коптина. Такая домашняя процедура не только придаст локонам блеск, но и улучшит кровообращение кожи головы. Кроме того, она позволит закрепить эффект от масок и кондиционеров.

Многие считают, что ополаскивание волос ледяной водой в конце мытья помогает закрывать чешуйки и делать волосы более блестящими. На самом деле это — не миф, а частично правда, подтвержденная исследованиями. При этом если у вас чувствительная кожа или есть склонность к перхоти, избегайте чрезмерных перепадов температуры. Также не стоит полностью заменять теплый или прохладный режим на очень холодную воду — наиболее оптимально чередовать, начиная с прохладной, — посоветовала Коптина.

Она пояснила, что закрытые чешуйки, из которых состоят волосы, лучше отражают свет, создавая эффект блеска и гладкости. Раскрытые же напротив могут делать локоны тусклыми и ломкими. Врач добавила, что холодная вода сужает сосуды на коже головы. Это может уменьшить воспалительные процессы и укрепить фолликулы.

Ранее трихолог Татьяна Гончарова заявила, что народные средства для волос могут привести к химическому ожогу кожи головы. По ее словам, особенную опасность представляют луковый сок, горчица и настойка красного перца.