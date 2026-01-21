ФМБА озвучило данные о результативности нового препарата от рака

ФМБА озвучило данные о результативности нового препарата от рака ФБМА зафиксировало эффективность препарата для лечения рака «Ракурс, 223Ra»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о высокой терапевтической эффективности нового отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний «Ракурс, 223Ra». Лекарство прошло государственную регистрацию и уже поступило в медицинские учреждения страны, пишет РИА Новости.

Данные клинического наблюдения за пациентами, получающими лечение препаратом «Ракурс, 223Ra», подтверждают его высокую терапевтическую результативность, — указано в сообщении.

Препарат «Ракурс, 223Ra» является радиофармацевтическим средством, предназначенным для использования в клинической онкологии. Его разработка и регистрация стали частью стратегии по импортозамещению в критически важной сфере медикаментов.

В ФМБА подчеркнули, что для лекарств такого класса параметры эффективности имеют первостепенное значение. Агентство продолжает наблюдение за пациентами, получающими терапию новым препаратом.

Ранее научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что новый препарат для лечения рака лучше своих предшественников. По его словам, за счет альфа-излучения он точечно разрушает раковые клетки, минимизируя воздействие на здоровые органы.