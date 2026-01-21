Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 03:18

ФМБА озвучило данные о результативности нового препарата от рака

ФБМА зафиксировало эффективность препарата для лечения рака «Ракурс, 223Ra»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о высокой терапевтической эффективности нового отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний «Ракурс, 223Ra». Лекарство прошло государственную регистрацию и уже поступило в медицинские учреждения страны, пишет РИА Новости.

Данные клинического наблюдения за пациентами, получающими лечение препаратом «Ракурс, 223Ra», подтверждают его высокую терапевтическую результативность, — указано в сообщении.

Препарат «Ракурс, 223Ra» является радиофармацевтическим средством, предназначенным для использования в клинической онкологии. Его разработка и регистрация стали частью стратегии по импортозамещению в критически важной сфере медикаментов.

В ФМБА подчеркнули, что для лекарств такого класса параметры эффективности имеют первостепенное значение. Агентство продолжает наблюдение за пациентами, получающими терапию новым препаратом.

Ранее научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что новый препарат для лечения рака лучше своих предшественников. По его словам, за счет альфа-излучения он точечно разрушает раковые клетки, минимизируя воздействие на здоровые органы.

ФМБА
рак
лекарство
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменятся уроки по защите Отечества в школах России
Налет БПЛА на Кубань 21 января: восемь пострадавших, последние новости
Депутат нашел способ облегчить заботу о детях бойцов СВО
«Россия не ослабит»: отражение ВС РФ атаки дронов восхитило жителей Китая
Юрий Лоза назвал Ларису Долину культурным мемом
Молдавия выходит из СНГ: кто следующий, как это отразится на России
«Реал» разгромил «Монако» с Головиным в составе
Возвращение в кино, «Монастырь-2», долги: как сейчас живет Ивлеева
«Надолго не задержится»: Трамп высказался о будущем президента Франции
«Бабахнем»: шоумен анонсировал первый концерт Eminem в России
ФМБА озвучило данные о результативности нового препарата от рака
Гороскоп на 21 января: как не поссориться и достичь успеха?
Россиян предупредили об изменениях при обучении в автошколах с марта
В России призвали разработать единый стандарт студенческих общежитий
Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за оползня в Каталонии
Российские фитнес-клубы просят признать их социально значимым бизнесом
«Он слишком мелок»: почему Трамп и другие так ненавидят Макрона
Трамп предположил, что будет с НАТО в случае решения вопроса Гренландии
Карьера, алкоголизм и депрессия, поддержка СВО: как живет Дмитрий Харатьян
Российский сержант ворвался на позиции ВСУ и ликвидировал двух бойцов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.