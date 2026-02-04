Онколог рассказал о спасении в России даже безнадежных онкобольных Онколог Пылев рассказал о спасении в России даже безнадежных онкобольных

В России онкобольные, которые ранее считались безнадежными, сегодня получают шанс на продолжительную жизнь, рассказал в разговоре с NEWS.ru главврач сети клиник экспертной онкологии Андрей Пылев. По его словам, в частности, это стало возможным благодаря иммунотерапии.

Иммунотерапия позволяет активизировать собственный иммунитет на борьбу с онкологическим заболеванием. Сейчас этот метод повсеместно внедрен в клиническую практику, используется для лечения целого ряда онкологических заболеваний. И те пациенты, которые ранее считались абсолютно безнадежными, сегодня получают возможность жить годами именно на фоне получаемой терапии, — рассказал Пылев.

По его словам, еще один метод, который становится все более распространенным в отечественной медицине, позволяет модифицировать клетки и направлять их на борьбу с онкозаболеванием.

Другой важный фактор — появление именно комбинированных режимов лечения, когда одновременно пациент использует и иммунотерапию, и таргетную терапию, и химиотерапию, которые никто не отменял. Именно эти комбинации сейчас являются наиболее эффективным методом лекарственной терапии, — указал Пылев.

Ранее врач-онколог, химиотерапевт Дмитрий Олькин рассказал NEWS.ru, что мелкоклеточный рак легкого и рак поджелудочной железы являются одними из самых агрессивных опухолей. Он отметил, что крайне быстро развиваются тройной негативный рак молочной железы и высокозлокачественная серозная карцинома яичников.