Онколог рассказал, в каких органах развиваются самые агрессивные типы рака Врач Олькин: рак поджелудочной и легкого являются самыми опасными

Мелкоклеточный рак легкого и рак поджелудочной железы являются одними из самых агрессивных опухолей, рассказал NEWS.ru врач-онколог, химиотерапевт Дмитрий Олькин. Он отметил, что крайне быстро развиваются тройной негативный рак молочной железы и высокозлокачественная серозная карцинома яичников.

Мелкоклеточный рак легкого крайне агрессивен. Быстрый рост, короткое время удвоения опухолевой массы и ранние метастазы. Без своевременной терапии сопровождается низкой выживаемостью даже при небольшом первичном очаге, — добавил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что рак поджелудочной железы агрессивен не только из-за поздней диагностики. Плотный десмопластический стромальный матрикс ухудшает проникновение препаратов, а выраженная генетическая нестабильность способствует быстрому распространению опухоли и развитию лекарственной резистентности, напомнил Олькин.

Тройной негативный рак молочной железы. Опухоль не имеет рецепторов эстрогена, прогестерона и HER2. Это означает отсутствие стандартных гормональных и анти HER2 мишеней, высокую пролиферативную активность и склонность к раннему метастазированию, — рассказал медик.

Высокозлокачественная серозная карцинома яичников — одна из самых агрессивных форм рака яичников, добавил врач. Характерны быстрый рост и раннее распространение по брюшной полости, поэтому заболевание часто выявляется уже на распространенных стадиях, добавил Олькин.

Перстневидноклеточный рак желудка и мелкоклеточные или нейроэндокринные карциномы вне легких отличаются высокой инвазивностью и нередко хуже отвечают на стандартные схемы лечения, что также определяет их агрессивное поведение, — заявил Олькин.

Ключевую роль играет биология, а не «плохое лечение», объяснил онколог. Высокая скорость деления клеток, генетическая нестабильность, раннее метастазирование, активная инвазия тканей и частичное уклонение от иммунного надзора формируют предрасположенность к быстрому прогрессированию заболевания, подытожил врач.

