Онколог объяснил, возможно ли полностью победить детский рак

Человечество никогда не сможет победить детский рак, заявил президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев на пресс-конференции РИА Новости, посвященной деятельности медицинского учреждения. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при этом медики достигли большого прогресса при диагностике и лечении заболеваний.

Никогда. Победить с точки зрения технологий и диагностики лечения — да. Мы видим, какой прогресс сейчас имеем, — рассказал онколог.

Румянцев добавил, что сейчас выживаемость среди детских пациентов превышает 90%. Если долго работать в медицине, можно увидеть результаты своих трудов, пояснил он. Онколог рассказал, что самой старшей девочке, которую он лечил, сейчас 65 лет. Она уже бабушка с детьми и внуками.

Ранее Румянцев заявил, что в России детская вакцина от рака появится в течение ближайших 10 лет. По его словам, от онкологии вылечиваются 83–95% маленьких пациентов, поэтому группа, которой необходимы лекарства, достаточно небольшая, именно с ней и работают специалисты.