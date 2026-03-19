Диетолог ответила, сколько раз нужно пережевывать пищу

Диетолог Мизинова: пищу нужно пережевывать не менее 30 раз

В процессе приема пищи крайне важно совершать не менее 30 жевательных движений для обеспечения нормальной работы желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, такой подход позволяет организму легче справляться с поступившими продуктами и извлекать из них максимум питательных веществ.

Считается, что каждый пищевой комок должен быть пережеван, поэтому нужно совершить жевательные движения во рту не менее 30 раз. Почему это важно? Когда тщательно измельченная и пережеванная пища проваливается в желудок, она легко переваривается и очень хорошо усваивается, — пояснила Мизинова.

