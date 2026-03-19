Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 06:15

Диетолог ответила, сколько раз нужно пережевывать пищу

Диетолог Мизинова: пищу нужно пережевывать не менее 30 раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В процессе приема пищи крайне важно совершать не менее 30 жевательных движений для обеспечения нормальной работы желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, такой подход позволяет организму легче справляться с поступившими продуктами и извлекать из них максимум питательных веществ.

Считается, что каждый пищевой комок должен быть пережеван, поэтому нужно совершить жевательные движения во рту не менее 30 раз. Почему это важно? Когда тщательно измельченная и пережеванная пища проваливается в желудок, она легко переваривается и очень хорошо усваивается, — пояснила Мизинова.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что гречка содержит комплекс витаминов и микроэлементов, а также 18 жизненно важных аминокислот. По ее словам, продукт является природным антидепрессантом, который способствует синтезу дофамина — гормона радости.

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова ранее заявила, что первый прием пищи рекомендуется осуществлять в течение часа после пробуждения. По ее словам, такой подход обеспечит организм всеми необходимыми калориями и энергией на весь день.

диетологи
врачи
советы
здоровье
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского бизнесмена наказали за аферу с горелками для участников СВО
К папе римскому обратились по вопросу российского археолога
Qatar Energy забила тревогу из-за еще одного удара по своей инфраструктуре
Косметолог предостерегла от использования патчей в самолете
Нутрициолог развеяла миф о потере полезных свойств продуктов от заморозки
Защита «крабового короля» выступила с новым требованием в суде
Гастроли по РФ, русский язык, отказ ехать в Киев: как живет Бурак Озчивит
Стало известно, почему россияне дошли до пика выгорания и усталости
«Мы уже ничего не слышим»: ВСУ падают от голода под Запорожьем
Диетолог ответила, сколько раз нужно пережевывать пищу
«Зависит здоровье всего организма»: составлен топ вредных продуктов для ЖКТ
Российские БПЛА «прорубили проходы» в системе РЭБ ВСУ
Названы лучшие направления для бюджетного путешествия с детьми
Трамп попытался оправдаться за разрушительную атаку на «Южный Парс»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 марта
Байопик, многомиллионные доходы, запрет треков: как живет Баста
Дачникам рассказали, как правильно выбрать штыковую лопату
Овечкин обошел еще одного рекордсмена по важному показателю
Неудача после паузы: «Динамо» проиграло «Спартаку», но идет дальше в КР
Назван анализ, который покажет необходимость поторопиться с беременностью
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.